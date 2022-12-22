МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года пресекла контрабанду драгметаллов и ювелирных изделий более чем на 417 миллионов рублей, и это втрое больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без идентификации

"С начала года ФТС России предотвратила незаконный ввоз и вывоз физическими лицами драгоценных металлов, в том числе ювелирных изделий, на 417,7 миллиона рублей. Это в три раза больше показателей прошлого года (132,8 миллиона рублей)", — говорится в сообщении. Добавляется также, что основными направлениями незаконного перемещения золота и других благородных металлов, а также драгоценных, полудрагоценных камней и ювелирных изделий из них стали ОАЭ, Турция и Китай.

Кроме того, как отмечается в сообщении, чаще всего в обход законодательства через границу перевозили украшения из драгоценных металлов и драгоценных камней. По этим фактам возбуждено восемь уголовных дел по ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"). Сумма неуплаченных таможенных платежей при незаконном ввозе ювелирных изделий составила 62,4 миллиона рублей, что в шесть раз превышает аналогичный показатель прошлого года (10,7 миллиона), уточняет ведомство.

Помимо этого, добавляется, что таможенниками по фактам контрабанды стратегически важных товаров (ст. 226.1 УК РФ) было возбуждено еще 10 уголовных дел (восемь по поводу ввоза ювелирных изделий и два – вывоза). А стоимость незаконно перемещенных драгоценных украшений составила почти 104 миллиона рублей. Показатель вдвое превысил данные прошлого года.

ФТС России напоминает, что золото также относится к стратегически важным товарам, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей. В текущем году таможенными органами пресечен незаконный вывоз золота стоимостью свыше 166 миллионов рублей. По этим фактам возбуждено четыре уголовных дела. Еще одно уголовное дело возбуждено по поводу неуплаты таможенных платежей в размере 6,2 миллиона рублей при ввозе золота в Россию.

Кроме того, таможенники возбудили три уголовных дела по причине контрабанды драгоценных и полудрагоценных камней, в том числе культивированного морского жемчуга и нефрита. Общая стоимость незаконно перемещаемых товаров составила свыше 147 миллионов рублей, говорится в сообщении.