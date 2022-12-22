МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Помимо торговли традиционными товарами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые, Россия и Китай расширяют масштаб торговли сельскохозяйственной продукцией, продукцией химической промышленности, электромеханическими изделиями, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Товарооборот России и Аргентины снизился за девять месяцев на 30 процентов

"Укрепляя торговлю традиционными товарами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые, стороны продолжают расширять масштаб торговли сельскохозяйственной продукцией, продукцией химической промышленности, электромеханическими изделиями", — сказал Чжан Ханьхуэй.

В частности, отметил дипломат, в период с января по октябрь этого года общий объём торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг 6,64 миллиарда долларов США, увеличившись на 37,1% по сравнению с прошлым годом.

"В двусторонней торговле новый импульс нашему сотрудничеству придают новые точки роста, такие как трансграничная электронная торговля, цифровая торговля, транспортные и медицинские услуги", — добавил он.