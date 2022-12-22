Китайский посол отметил рост доли несырьевых товаров в торговле с Россией
Посол Чжан Хуэхэнь: доля несырьевых товаров в торговле России и Китая растет
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Помимо торговли традиционными товарами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые, Россия и Китай расширяют масштаб торговли сельскохозяйственной продукцией, продукцией химической промышленности, электромеханическими изделиями, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Укрепляя торговлю традиционными товарами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые, стороны продолжают расширять масштаб торговли сельскохозяйственной продукцией, продукцией химической промышленности, электромеханическими изделиями", — сказал Чжан Ханьхуэй.
В частности, отметил дипломат, в период с января по октябрь этого года общий объём торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг 6,64 миллиарда долларов США, увеличившись на 37,1% по сравнению с прошлым годом.
"В двусторонней торговле новый импульс нашему сотрудничеству придают новые точки роста, такие как трансграничная электронная торговля, цифровая торговля, транспортные и медицинские услуги", — добавил он.