МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Минтруд не планирует новогодних доплат для семей с детьми, заявил глава ведомства Антон Котяков. В Подмосковье введут единое пособие на детей до 17 лет

Министр заявил, что уже действующие в стране меры являются достаточно обширными, и призвал к их реализации.

"Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать", сказал Котяков.

Он также напомнил, что с 1 января в России проведут серьезную реформу в области соцподдержки и введут единое пособие. Его будут выплачивать для беременных россиянок и семей с детьми до 17 лет.