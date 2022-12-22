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Минтруд не планирует выплат семьям с детьми к Новому году
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Минтруд не планирует новогодних доплат для семей с детьми, заявил глава ведомства Антон Котяков. Министр заявил, что уже действующие в стране меры являются достаточно обширными, и... ПРАЙМ, 22.12.2022
общество , экономика, новости, минтруд рф, антон котяков, поддержка семей с детьми, выплаты, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Минтруд не планирует новогодних доплат для семей с детьми, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Министр заявил, что уже действующие в стране меры являются достаточно обширными, и призвал к их реализации.
"Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать", сказал Котяков.
Он также напомнил, что с 1 января в России проведут серьезную реформу в области соцподдержки и введут единое пособие. Его будут выплачивать для беременных россиянок и семей с детьми до 17 лет.