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Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства
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Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий предпринимателю Рубену Варданяну выйти из российского гражданства. Всего в пункте 3 указа главы государства о приеме в... ПРАЙМ, 22.12.2022
экономика, новости, общество , владимир путин, гражданство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий предпринимателю Рубену Варданяну выйти из российского гражданства.
Всего в пункте 3 указа главы государства о приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из него значатся шесть лиц. Среди них и уроженец Армении Рубен Варданян.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Ранее стало известно, что Варданяна назначили председателем кабмина непризнанного Нагорного Карабаха.