МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий предпринимателю Рубену Варданяну выйти из российского гражданства.

Всего в пункте 3 указа главы государства о приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из него значатся шесть лиц. Среди них и уроженец Армении Рубен Варданян.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Варданяна назначили председателем кабмина непризнанного Нагорного Карабаха.