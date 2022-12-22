МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале 2022 года, согласно окончательной оценке, вырос на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли страны. ВВП Великобритании снизился на 0,3 процента в квартальном выражении

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики на 2,9%, как показала вторая оценка. Первая оценка минторга предполагала рост ВВП США на 2,6%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по окончательной оценке, выросли на 2,3% после увеличения на 2% во втором квартале. Вторая оценка предполагала рост показателя на 1,7%. В то же время в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в третьем квартале выросла на 1,9%.

Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год и вырос на 1,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.