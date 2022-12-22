МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 216 тысяч, сообщило министерство труда страны. Инвесторов ждут новые испытания на биржах США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 222 тысяч с первоначального показателя прошлой недели в 211 тысяч. Число заявок предыдущей недели было пересмотрено до 214 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 6,25 тысячи — до 221,75 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 228 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, снизилось на 6 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,672 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.