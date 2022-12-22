МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Санкции G7 против России не должны касаться экспорта продовольствия, следует из заявления глав Минфина стран "Группы семи". Абрамченко заявила о реализации зерновой сделки в интересах Евросоюза

"Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ — ред.) не нацелены на продовольствие", — говорится в тексте документа.

Министры "семерки" подчеркнули, что допускают свободные поставки агропродукции в страны третьего мира, а также отметили, что стороны прилагают все возможные усилия для минимизации последствий продовольственного кризиса.