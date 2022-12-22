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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221222/839272382.html
Страны G7 подтвердили, что санкции не коснутся поставок продовольствия
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Санкции G7 против России не должны касаться экспорта продовольствия, следует из заявления глав Минфина стран "Группы семи". "Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ — ред.)... ПРАЙМ, 22.12.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, g7, санкции против рф, продовольствие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Санкции G7 против России не должны касаться экспорта продовольствия, следует из заявления глав Минфина стран "Группы семи".
"Мы подтверждаем, что наши санкции (против РФ — ред.) не нацелены на продовольствие", — говорится в тексте документа.
Министры "семерки" подчеркнули, что допускают свободные поставки агропродукции в страны третьего мира, а также отметили, что стороны прилагают все возможные усилия для минимизации последствий продовольственного кризиса.