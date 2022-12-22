Замглавы ФТС Ивин: товарооборот России и Индии превысит 30 миллиардов долларов в 2022 году
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией превысит в этом году 30 миллиардов долларов и станет рекордным, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.
"В нынешнем году мы действительно, скорее всего, превысим 30 миллиардов долларов нашего взаимного товарооборота, что будет являться не только значительным ростом, но и безусловным рекордом",- сказал он в ходе XIII форума "Бизнес-диалог Россия – Индия" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В 2021 году товарооборот России и Индии увеличился на 46,5%, превысив отметку в 13,5 миллиарда долларов, сообщало ранее правительство РФ.
Ивин обратил внимание на существующий дисбаланс между экспортом и импортом. По его словам, львиную долю в товарообороте обороте занимает экспорт из России энергоносителей, удобрений и иных товаров, которые продаются за рупии. Российские банки и экспортеры, заметил он, получили таким образом возможность накапливать эти рупии в Индии.
"Мы анализируем данную ситуацию и стараемся к ней подготовиться заранее, понимая, что бесконечно рупии копиться не будут. Бизнес для того, чтобы найти, куда их потратить, начнет приобретать все больше товаров из Индии, которые пойдут на российский рынок",- подчеркнул заместитель главы ФТС.
В настоящее время, сказал он, ситуация с этим в принципе очень неплохая. "В целом импорт индийских товаров у нас осуществляет 3951 участник внешнеэкономической деятельности, из них практически половина отнесена к низкому уровню риска. Это означает, что в отношении них мы применяем упрощенные процедуры",- заметил Ивин.
"По мере увеличения импорта могут появляться новые игроки, и чтобы избежать недопонимая, связанного с таможенным оформлением, задержек из-за этого, мы стараемся активно взаимодействовать с индийским бизнесом напрямую",- заключил заместитель главы ФТС.
https://1prime.ru/state_regulation/20221222/839272856.html