МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией превысит в этом году 30 миллиардов долларов и станет рекордным, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин. Товарооборот России и Аргентины снизился за девять месяцев на 30 процентов

"В нынешнем году мы действительно, скорее всего, превысим 30 миллиардов долларов нашего взаимного товарооборота, что будет являться не только значительным ростом, но и безусловным рекордом",- сказал он в ходе XIII форума "Бизнес-диалог Россия – Индия" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

В 2021 году товарооборот России и Индии увеличился на 46,5%, превысив отметку в 13,5 миллиарда долларов, сообщало ранее правительство РФ.

Ивин обратил внимание на существующий дисбаланс между экспортом и импортом. По его словам, львиную долю в товарообороте обороте занимает экспорт из России энергоносителей, удобрений и иных товаров, которые продаются за рупии. Российские банки и экспортеры, заметил он, получили таким образом возможность накапливать эти рупии в Индии.

"Мы анализируем данную ситуацию и стараемся к ней подготовиться заранее, понимая, что бесконечно рупии копиться не будут. Бизнес для того, чтобы найти, куда их потратить, начнет приобретать все больше товаров из Индии, которые пойдут на российский рынок",- подчеркнул заместитель главы ФТС.

В настоящее время, сказал он, ситуация с этим в принципе очень неплохая. "В целом импорт индийских товаров у нас осуществляет 3951 участник внешнеэкономической деятельности, из них практически половина отнесена к низкому уровню риска. Это означает, что в отношении них мы применяем упрощенные процедуры",- заметил Ивин.

"По мере увеличения импорта могут появляться новые игроки, и чтобы избежать недопонимая, связанного с таможенным оформлением, задержек из-за этого, мы стараемся активно взаимодействовать с индийским бизнесом напрямую",- заключил заместитель главы ФТС.