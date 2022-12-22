ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Сенат США достиг соглашения по бюджету страны на 2023 финансовый год и готов к проведению голосования, сообщил в пятницу лидер демократического большинства Чак Шумер. Сенат США утвердил федеральный бюджет на неделю

“Теперь мы достигли соглашения и будем голосовать по всем поправкам в (установленном) порядке”, — заявил он во время своего выступления в Сенате.

В рамках законопроекта расходы американского бюджета оцениваются в 1,75 триллиона долларов, среди которых 858 миллиардов предусмотрены на оборону, а 45 миллиардов долларов — на военную помощь Украине.

Голосование по документу, как ожидается, должно пройти в пятницу и в тот же день отправиться на подпись президенту США Джо Байдену с целью избежать частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия утвержденных госрасходов.