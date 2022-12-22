БЕРЛИН, 22 дек — ПРАЙМ. Страны G7 намерены усилить экономическое давление на РФ и тех, кто "обходит ограничительные меры", говорится в совместном заявлении "семерки", опубликованном в четверг. Страны G7 подтвердили, что санкции не коснутся поставок продовольствия

"Члены G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит и подрывает ограничительные меры", — говорится в заявлении.