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2022
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В G7 намерены усилить экономическое давление на Россию
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Страны G7 намерены усилить экономическое давление на РФ и тех, кто "обходит ограничительные меры", говорится в совместном заявлении "семерки", опубликованном в четверг. "Члены G7... ПРАЙМ, 22.12.2022
экономика, новости, g7, давление, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 22 дек — ПРАЙМ. Страны G7 намерены усилить экономическое давление на РФ и тех, кто "обходит ограничительные меры", говорится в совместном заявлении "семерки", опубликованном в четверг.
"Члены G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит и подрывает ограничительные меры", — говорится в заявлении.