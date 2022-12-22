МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Минфин России сохраняет ожидания по дефициту федерального бюджета на 2022 год в 2% ВВП, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Дефицит бюджета России ожидают на уровне около двух процентов ВВП

"Будет дефицит, друзья, — 2%", — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Между тем на практике, как говорил ранее Силуанов, ожидается дефицит бюджета по итогам 2022 года около 2% ВВП, потому что в конце года будут значительные бюджетные расходы – более 5,5 триллиона рублей за месяц.