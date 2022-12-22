МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Текущее ослабление рубля не влияет на ожидания по инфляции в России, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов

"У нас инфляция сейчас ниже тренда. Поэтому мы считаем, что это существенно не повлияет на наши ожидания по текущему году", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о влиянии на инфляцию ослабления рубля.

Накануне Минэкономразвития сообщало, что на 19 декабря инфляция в РФ в годовом выражении составила 12,35% против 12,65% неделей ранее. По прогнозу министерства, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.

Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновлял максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, подскочив до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице).

Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, увеличившись до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице). Однако в четверг российская валюта вышла в плюс к основным инвалютам.

Министр, отвечая на вопрос о причинах девальвации рубля, напомнил, что "курс плавающий рубля". "Импорт во-первых пошел более активно. В первую очередь за счет этого", — добавил он.

Он также ответил на вопрос о возможном снижении экспортных доходов: "Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ — с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие".