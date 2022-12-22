Силуанов заявил, что нынешнее ослабление рубля связано с ростом импорта в Россию
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Текущее ослабление рубля не влияет на ожидания по инфляции в России, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"У нас инфляция сейчас ниже тренда. Поэтому мы считаем, что это существенно не повлияет на наши ожидания по текущему году", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о влиянии на инфляцию ослабления рубля.
Накануне Минэкономразвития сообщало, что на 19 декабря инфляция в РФ в годовом выражении составила 12,35% против 12,65% неделей ранее. По прогнозу министерства, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.
Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновлял максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, подскочив до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице).
Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию, ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, увеличившись до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице). Однако в четверг российская валюта вышла в плюс к основным инвалютам.
Министр, отвечая на вопрос о причинах девальвации рубля, напомнил, что "курс плавающий рубля". "Импорт во-первых пошел более активно. В первую очередь за счет этого", — добавил он.
Он также ответил на вопрос о возможном снижении экспортных доходов: "Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ — с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие".
https://1prime.ru/state_regulation/20221222/839273613.html