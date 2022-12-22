Экономические показатели в России лучше, чем в странах G20, заявил Путин
Путин заявил, что макроэкономические показатели в России лучше, чем во многих странах G20
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах G20, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует", — сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.
Президент пояснил, что речь об основных макроэкономических показателях, это касается и объема ВВП.