МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах G20, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями

"Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует", — сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.

Президент пояснил, что речь об основных макроэкономических показателях, это касается и объема ВВП.