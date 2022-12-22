ЦБ Египта поднял ключевую ставку на 300 пунктов, до 16,75 процента
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КАИР, 22 дек — ПРАЙМ. Центробанк Египта в четверг поднял ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов, до 16,75%, сообщается в пресс-релизе регулятора.
В марте ЦБ Египта впервые с 2020 года поднял показатель ключевой ставки, который был установлен на уровне в 9,75%. Банк повышал ставку в мае и октябре, нынешнее увеличение – самое масштабное. С марта курс египетского фунта по отношению к доллару ослаб почти на 60% – с 15,6 фунта за доллар до 24,6.
"Комитет монетарной политики решил повысить ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 16,75%. Ставка по депозитам "овернайт" повышена до 16,25%, по кредитам "овернайт" — до 17,25%", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
В ноябре показатель годовой инфляции в Египте составил 18,7%, это рекорд впервые с 2017 года.