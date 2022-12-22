ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Сенат конгресса США в четверг одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. Сенат США достиг соглашения по бюджету на 2023 год

Сенаторы большинством голосов приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц, который теперь отправится на рассмотрение в палату представителей конгресса.

Проект федерального бюджета предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, а также 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы – это позволит правительству избежать шатдауна.

Вместе с тем, ряд республиканцев в палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе.

В Белом доме, тем временем, заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали конгресс принять его в кратчайшие сроки.