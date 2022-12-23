МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство России в пятницу рассмотрит внесение изменений в КоАП за непредставление, представление неполных или заведомо недостоверных сведений об учете выбросов парниковых газов, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство утвердило квоты на импорт говядины и птицы в 2023 году

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления административной ответственности за непредставление сведений, представление неполных или заведомо недостоверных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что цель законопроекта — обеспечить достоверность государственного учета выбросов парниковых газов.

Кроме того, правительство обсудит еще ряд поправок в кодекс. Они предполагают разработку положений, устанавливающих ответственность "за противоправное распространение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости", а также за создание сайтов-двойников.

Правительство России в пятницу обсудит поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают расширение мер налогового стимулирования инвестиционных проектов в сфере добычи полиметаллических руд.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 34210 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Законопроект… направлен на расширение мер налогового стимулирования инвестиционных проектов в сфере добычи полиметаллических руд", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина.

Также правительство обсудит выделение средств для субсидирования компенсации потерь РЖД в доходах вследствие государственного регулирования тарифов на услуги.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы…: О выделении Росжелдору в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления из федерального бюджета субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, а также на компенсацию потерь в доходах владельцев инфраструктуры, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение компенсации открытому акционерному обществу "РЖД" потерь в доходах от тарифного регулирования в отношении организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров, а также в отношении владельцев железнодорожной инфраструктуры, предоставляющих ее на льготной основе в пригородном сообщении.