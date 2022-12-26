МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия вправе распоряжаться недружественных стран и поступать с ними так, как считает приемлемым, заявил в беседе с "РГ" замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Медведев предрек Западу смену экономического уклада

По его мнению, после того, как Запад ввел "незаконные" санкции, Россию больше не ограничивают рамки традиционных приличий в выборе способов защиты.

"Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права", — подчеркнул Медведев.

Вместе с тем замглавы Совбеза отметил, что, что западные страны собственными руками разрушают фундаментальные принципы экономики, а в результате множественных запретов на мировом рынке сформировалась гигантская "серая зона".