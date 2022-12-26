МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия вправе распоряжаться недружественных стран и поступать с ними так, как считает приемлемым, заявил в беседе с "РГ" замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу "LCI"

Медведев предрек Западу смену экономического уклада

По его мнению, после того, как Запад ввел "незаконные" санкции, Россию больше не ограничивают рамки традиционных приличий в выборе способов защиты.

"Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права", — подчеркнул Медведев.

Вместе с тем замглавы Совбеза отметил, что, что западные страны собственными руками разрушают фундаментальные принципы экономики, а в результате множественных запретов на мировом рынке сформировалась гигантская "серая зона".