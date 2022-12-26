МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. РФ по итогам 2022 года может поставить на экспорт порядка 650 тысяч тонн всех видов мяса, включая готовую продукцию, а импортировать — меньше, около 530 тысяч тонн, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Розничные продажи в США выросли за период с 1 ноября по 24 декабря

"Мы в этом году экспортируем 650 тысяч тонн мяса, а импортируем 530 тысяч тонн на сегодня. Это свежие цифры. И мы примерно на 100 тысяч тонн мяса в профиците. Поэтому импортируем то, что необходимо, а экспортируем то, что можно экспортировать", — сказал Данкверт в эфире телеканала "Россия-24".

По данным ведомства, РФ последние два года больше импортировала мяса и мясной продукции, чем экспортировала: так, в 2021 году объем импорта всех видов мяса, включая готовую продукцию, составил 579,664 тысячи тонн, экспорта — 575,067 тысячи тонн, а в 2020 году — 596,597 тысячи тонн и 569,378 тысячи тонн.

Данкверт уточнил, что половина объема импорта текущего года по мясу и мясной продукции приходится на Белоруссию.