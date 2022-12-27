МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Экономика России сможет вернуться на уровни прошлого года в 2025 году, при этом в 2024 году экономика стабилизируется на новой траектории устойчивого роста, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Экономические показатели в России лучше, чем в странах G20, заявил Путин

"Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году", — сообщил он в интервью РБК.

Объясняя, почему этот процесс займет такое количество времени, Заботкин заметил, что России предстоит структурная адаптация. Экономике же, по его словам, заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада.

"Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано — даже больше чем компенсировано — в 2021 году. Структурная адаптация — это более длительный процесс, поэтому займет большее время", — отметил он.

При этом к 2024 году Россия будет иметь экономику, "которая уже стабилизируется на своей новой траектории устойчивого роста". "Насколько будет высоким этот потенциальный рост, будет зависеть от большого количества факторов", — заключил Заботкин.