МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Миру в 2023 году грозит рецессия, поскольку увеличение процентных ставок с целью обуздания инфляции вызывает сокращение целого ряда экономик, пишет Bloomberg со ссылкой на выводы Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR). Британцы столкнулись с транспортным хаосом из-за забастовок

Как отмечается, в уходящем году объем мировой экономики в денежном выражении впервые превысил 100 триллионов долларов, но в 2023 году этот рост затормозится, так как правительства продолжают свою борьбу со стремительным повышением цен.

"В битве с инфляцией победа пока не одержана. Мы ожидаем, что в 2023 году центробанки продолжат гнуть свою линию, несмотря на экономические издержки. За снижение инфляции и доведение ее до комфортного уровня придется несколько лет платить более слабыми показателями роста", — цитирует агентство текст документа.

Согласно анализу центра, экономика КНР обгонит американскую и выйдет на первое место в мире не раньше 2036 года, то есть на шесть лет позже, чем прогнозировалось ранее. Это, по словам экспертов, является следствием китайской политики нулевого COVID и усиления напряженности в торговых отношениях с Западом, из-за чего рост в Китае замедлился.

"Последствия экономической войны между Китаем и Западом будут в несколько раз серьезнее, чем то, что мы наблюдаем в результате российской военной операции на Украине. Наверняка начнется довольно резкая рецессия, и вновь усилится инфляция. Но нанесенный Китаю ущерб будет во много раз больше, и он вполне может сорвать все его усилия по выходу на первое место в мировой экономике", — говорится в докладе.

Также прогнозируется, что индийская экономика в 2035 году станет третьей в мире 10-триллионной в долларовом выражении экономикой, а к 2032 году выйдет на третье место в мире по размерам экономики.

Кроме того, как отмечается, развивающиеся экономики с природным ресурсами получат "значительное ускорение", поскольку ископаемое топливо играет важную роль в переходе на возобновляемые источники.