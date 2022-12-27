МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В европейских столицах, где правящие круги нацелены на жесткое и долгое противостояние России, прогрессирует "политическая глаукома", "чреватая полной слепотой", отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков назвал единственный шанс Запада сохранить господство

По его словам, если европейские лидеры действительно озабочены судьбами своих стран и всего континента, им следует в Новом году начать выводить Европу, и прежде всего ее бюрократический и политическо-медийный слой, из состояния острого психоза.

"В таком состоянии правильные решения не принимаются — принимаются только неверные и даже роковые. В таком состоянии правящие классы расколотой Европы, как и большая часть общественности противостоящих стран, были перед первой мировой войной, и это принесло Европе только несчастья. Сегодня нагнетание истерии и предвоенной напряженности исходит от объединенной Европы, а все ее усилия направлены против России. Но Россия не нацелена на войну, это из стран НАТО идут в нашу сторону воинственные импульсы", — подчеркнул Пушков.

Он отметил, что Европа планирует долгую войну, однако именно долгое военное противостояние наиболее опасно, так как чревато переходом военного конфликта на новый уровень — НАТО против России.

"Казалось бы, именно Европа, ставшая в минувшем веке ареной двух чудовищных мировых войн, должна острее всего воспринимать уроки прошлого. И понимать, что воинственные призывы лишь прокладывают путь к катастрофам. Но — нет. Уроки истории либо забыты, либо недооценены", — констатировал сенатор.

Как он спрогнозировал, эта жажда конфликта, как это уже было не раз в европейской истории, добра Европе не принесет. "Экономика России не рухнула и не рухнет под напором санкций и ценовых потолков. Об этом говорят и российские оценки, и западные прогнозы. В такой ситуации призывы надавить на Россию "еще немного, еще чуть-чуть" лишены смысла и лишь создают миражи "победы Запада", — подчеркнул Пушков.