ПЕКИН, 27 дек — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Китая за 2021 год после корректировки оказались выше первоначальной оценки и составили 8,4%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Названы факторы прогнозируемой в следующем году мировой рецессии

"В 2021 году объем ВВП составил 114,92 триллиона юаней (16,48 триллиона долларов — ред.), на 556,7 миллиарда юаней (79,8 миллиарда долларов — ред.) выше первоначальных подсчетов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что темпы роста составили 8,4%, на 0,3 процентных пункта выше первоначальных подсчетов.

В январе 2022 года статбюро сообщало, что ВВП Китая в 2021 году составил 114,36 триллиона юаней, а рост в годовом выражении составил 8,1%. Согласно первоначальным подсчетам, за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 7,1% по сравнению с 2020 годом, вторичный сектор (промышленность и строительство) — на 8,2%, третичный сектор (сфера услуг) — на 8,2%.

Согласно скорректированным данным статбюро по 2021 году, рост в первичном секторе экономики за отчетный период не изменился, оставшись на отметке 7,1%, рост во вторичном секторе составил 8,7%, в третичном — 8,5%.