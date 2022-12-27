ПЕКИН, 27 дек — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые 11 месяцев 2022 года составила 7,717 триллиона юаней (1,107 триллиона долларов), что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Темпы роста ВВП Китая за 2021 год уточнены и повышены до 8,4 процента

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 51,4%, составив 1,513 триллиона юаней (217,1 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 13,4%, составив за 11 месяцев 2022 года 5,77 триллиона юаней (827,9 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, повысился на 26,1%, составив 433, 3 миллиарда юаней (62,1 миллиарда долларов).

В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 20 доходы выросли, в 21 — сократились.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за январь-ноябрь выросла на 0,5% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Прибыль акционерных предприятий увеличилась на 0,8%, а частных – сократилась на 2,8%.