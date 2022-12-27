МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — ПРАЙМ. Власти Запорожской области совместно м профильными российскими министерствами начали подготовку по вхождению региона в действующие на территории РФ национальные проекты, сообщил журналистам председатель областного правительства Антон Кольцов. Специалисты начали восстанавливать Запорожскую АЭС

"Мы сейчас еще не участники национальных проектов… Есть прямое поручение отраслевым министерствам и новым регионам Российской Федерации провести работу по вхождению в национальные проекты. Новые регионы с 2023 года входят в национальные проекты. А мы сейчас ведем активную работу с профильными министерствами", — сказал он.

За счет этого новый субъект Российской Федерации планирует реализовать ряд важных инфраструктурных и социальных проектов.

Также власти Запорожской области совместно с профильными министерствами работают над разработкой программы социально-экономического развития новых российских территорий до 2030 года, которую президент поручил принять по аналогии с программой развития Крыма и Севастополя.

"Мы к ее созданию приступили… Пишем, что мы хотим капитально отремонтировать, что мы хотим построить, какое оборудование купить — по годам расписано… Такая работа ведется по здравоохранению, образованию, по дорогам, по всей социальной инфраструктуре", — добавил Кольцов.

В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца первого квартала 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых регионов. Она должна помочь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям к 2030 году выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и другим параметрам.

ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Власти Запорожской области установили контроль над более чем 400 предприятиями и ввели на них внешнее управление временных администраций, чтобы спасти рабочие места и производство, заявил Кольцов.

Он пояснил, что такая процедура применяется при остановке предприятия, сознательном уменьшении его производительности, а также при отсутствии собственника на территории России либо его участии в антироссийской деятельности.

"На сегодняшний день мы ввели их (временные администрации — ред.) более 400 в различных сферах: это и промышленность, и сельское хозяйство, и сфера торговли, это и курортный бизнес. Сделано это, в первую очередь, чтобы их не расхитили, так как временная администрация предполагает и охрану, и запуск в работу", — сказал Кольцов.

Глава правительства подчеркнул, что в частную собственность они не передаются, оставаясь в реестре собственности Запорожской области.

"Безусловно, с внешними администраторами мы будем вести диалог, и с института временной администрации переходить на понятные механизмы регулирования, как арендная плата, концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. В перспективе — выкуп, когда будет понятно рыночная стоимость объектов. Многие же не просто зашли и обеспечили работу, но и инвестируют, они должны иметь право приоритетного выкупа", — добавил Кольцов.

После начала специальной военной операции работа ряда заводов на территории области была приостановлена, так как владельцы производств покинули регион. Среди крупнейших предприятий региона премьер выделил железорудный комбинат (ЖРК, Днепрорудное), машиностроительные "Гидросила", Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов (МЗТГ), производителя литой посуды из алюминия и чугуна "БИОЛ", "Бердянские жатки", а также нефтехимический "Азмол".

РАЗВИТИЕ БЕРДЯНСКОГО ПОРТА

Обследование причальных стенок Бердянского торгового порта на берегу Азовского моря в восточной части Запорожской области начнется в 2023 году для дальнейшей модернизации, сообщил Кольцов.

"Порт будем развивать, мы сейчас обсуждаем это с правительством РФ. Там девять причальных стенок в различном техническом состоянии, где-то нужно проводить дноуглубительные работы. Будем их обследовать с начала года и ждать федеральное финансирование", — сказал Кольцов.

Помимо ремонта причальных стенок, в модернизации нуждаются портовое оборудование (краны) и нефтеналивной терминал, уточнил премьер.

Ранее директор порта Владимир Стельмаченко оценил потребность в модернизации порта в 90% и миллиарды рублей. Так, из 35 кранов в строю только 12, буксиру 51 год, а нефтеналивной терминал критически поврежден украинской "Точкой-У".

В целом, по его данным, порт универсальный, но в последние годы основным грузом было зерно. Максимальный годовой грузооборот составлял 4,5 миллиона тонн.

ГУП Запорожской области "Бердянский морской торговый порт" возобновил работу после разминирования 30 июня, когда вышло первое судно — сухогруз с зерном.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах развернуть в Бердянске и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта ВМФ.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Фонд развития промышленности Запорожской области получит 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для поддержки предприятий в 2023 году, часть этих средств пойдет на льготное кредитование, сообщил Кольцов.

"Благодаря Минпромторгу РФ создан Фонд развития промышленности Запорожской области, и уже нам подтверждена цифра — 1,5 миллиарда рублей на 2023 год. Это меры поддержки, которые мы как оператор будем доводить до промышленных предприятий", — сказал Кольцов.

По его словам, часть средств будет направлена на софинансирование федеральных мер поддержки, часть — на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам и непосредственно на кредиты под 3% годовых.

В Запорожской области на данный момент работают 70 промышленных предприятий, на которых трудятся 5,8 тысячи человек. При этом на 54 из них введено внешнее управление, уточнил премьер региона.

ОБМЕН ГРИВЕН НА РУБЛИ

Держатели гривны в Запорожской области смогут обменять украинскую валюту на рубли в банковских учреждениях региона до 1 апреля 2023 года, сообщил Кольцов.

У жителей Запорожской области остается всего неделя, чтобы реализовать гривну в торговых точках. После 1 января хождение украинской валюты прекращается, однако власти региона позволят перевести оставшиеся на руках деньги в рубли через банки до 1 апреля 2023 года.

"Причем, обменять можно как банкноты, так и монеты. Физлица смогут обменять гривну до 1 апреля 2023 года. Пока без ограничения суммы", — сказал Кольцов.

Как заявил областной премьер, некоторые ограничения касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — они должны будут составить специальные акты с указанием сумм выручки в гривнах, которые у них останутся на момент 24.00 31 декабря 2022 года, а затем предоставить акты в действующие в области банки до 20 января 2023 года.

"После 20 января эти акты приниматься уже не будут… Затем у них будет возможность поменять заактированную сумму на рубли", — уточнил Кольцов.

Ограничений по объемам сумм и номиналов для обмена у организаций тоже не будет.

Согласно распоряжению областного правительства, с 1 января 2023 года все цены в регионах будут исключительно в рублях.

В настоящее время курс гривны к рублю в Запорожской области установлен на уровне 1,25.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Ветровые электростанции на территории Запорожской области переведены в госсобственность и готовятся к запуску с помощью инвесторов, сообщил журналистам глава правительства региона Антон Кольцов.

"ВЭС останутся в государственной собственности, будем их планомерно запускать", — сказал Кольцов.

Он уточнил, что уже есть инвесторы, заинтересованные в модернизации и запуске ВЭС. Речь идет как о государственных, так и частных структурах.

В настоящее время к предприятиям применена процедура национализации и введения внешнего управления, которая вводится при остановке производства, а также при отсутствии собственника на территории России и его участии в антироссийской деятельности.

В марте Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщила о прекращении работы 2/3 ветроэлектростанций, большинство из них оказались на подконтрольной РФ территории. В частности, по ее данным, были остановлены ВЭС холдинга ДТЭК (создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова): "Ботиевская ВЭС" (199,88 МВт, считалась крупнейшей на Украине), "Приморская-2" (99,58 МВт) и "Орловская ВЭС" (98,8 МВт).

Также была остановлена Запорожская ВЭС (98,1 МВт) ООО "Юрокейп Юкрейн".

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ МЕДЦЕНТР

В Мелитополе появится крупный многопрофильный детский медицинский центр, который будет рассчитан на 400 мест, проектирование объекта начнется в 2023 году, сообщил Кольцов.

По его словам, вопрос о строительстве медицинского учреждения поднимался на последней встрече врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент дал добро. Сейчас мы смотрим компоновку этого медцентра, разрабатывается медико-техническое задание Минздравом РФ. Мы определяем место под постройку", — сообщил Кольцов.

Глава областного правительства подчеркнул, что медцентр будут строить в Мелитополе с нуля. Медико-техническое задание планируется подготовить в течение ближайшего месяца, после этого начнется проектирование. Строительство предполагается начать в конце 2023 — начале 2024 года.

По предварительным данным, медцентр будет включать 50 мест в инфекционном отделении и 350 мест в многопрофильном стационаре.

"Это будет полноценный медицинский центр с отдельным инфекционным отделением, центром детских болезней — хирургии, травматологии, ортопедии. Целый больничный городок, которым, кстати говоря, смогут воспользоваться не только жители Запорожской области, но и Херсонской и прилегающих территорий — такой приморский центр", — уточнил Кольцов.

Председатель правительства региона заявил, что дефицит медицинских кадров в Запорожской области сейчас составляет 1117 человек. Для восполнения недостатка специалистов власти обсуждают с Минздравом РФ идею открытия филиала одного из российских медицинских вузов. "Это бы нам помогло с точки зрения подготовки квалифицированных кадров высшего звена", — добавил он.