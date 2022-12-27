МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг страны на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов США, соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%. Порошенко потерял статус миллиардера, сообщили СМИ

"На 30 ноября 2022 года государственный долг Украины в гривневом эквиваленте составил 3929,7 миллиарда гривен, в валютном – 107,46 миллиардов долларов США. За ноябрь размер госдолга в гривне увеличился на 158,7 миллиарда гривен, в валюте на 4,34 миллиарда долларов США. К концу ноября отношение государственного долга к ВВП составляло 83,1%", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что к концу 2021 года это соотношение составило 48,9% ВВП. Депутат пояснил, что основная причина роста госдолга в ноябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. Так, в частности, две третьих прироста госдолга за последний отчетный месяц приходится на льготные долгосрочные ссуды ЕС, "главным образом 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи".

"За 11 месяцев с начала года государственный долг: в валютном эквиваленте увеличился на 9,7% или на 9,5 миллиарда долларов США, в гривневом — на 47,1% или на 1257,7 миллиарда гривен. По оценкам МВФ, к концу текущего года соотношение госдолга к ВВП будет составлять 89,4% и останется примерно же на этом уровне в следующем году (89,9% ВВП)", — уточнил глава комитета парламента.