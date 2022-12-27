МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Апокалипсис не сегодня. Аналитики подвели итоги года в российской экономике

"Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.