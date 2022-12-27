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2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221227/839322927.html

Динамика российского ВВП в 2023 году будет "около нуля", заявил Белоусов

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ДИНАМИКА ВВП РФ В 2023 ГОДУ БУДЕТ "ОКОЛО НУЛЯ" — БЕЛОУСОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.12.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60