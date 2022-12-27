МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. ДИНАМИКА ВВП РФ В 2023 ГОДУ БУДЕТ "ОКОЛО НУЛЯ" — БЕЛОУСОВ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. ДИНАМИКА ВВП РФ В 2023 ГОДУ БУДЕТ "ОКОЛО НУЛЯ" — БЕЛОУСОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221227/839322927.html
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