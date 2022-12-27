МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Помощник президента России Максим Орешкин считает сильный рубль в долгосрочной перспективе правильной историей и для граждан, и для страны в целом. Белоусов предрек более легкий год для российской экономики

"Долгосрочно, что, мне кажется, очень важно сказать — для российских граждан, для нашей страны в целом, сильный рубль — это правильная история… Конечно, всем хочется перетянуть часть пирога с граждан на себя, но очень важно, чтобы сильный рубль был не просто на основе каких-то разовых факторов, или разовых изменений, а был устойчиво сильный рубль. Что это означает? Это означает необходимость роста производительности труда, уровня технологического развития", — сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК.

При этом он отметил, что для тех резких движений, которые происходят на рынке, нет каких-то объективных факторов.

"Мы все прекрасно знаем, что первый квартал — это всегда исторически сезонно сильный платежный баланс. Очевидно, что таких серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, поэтому с высокой вероятностью мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время", — добавил он.

За прошлую неделю курс доллара вырос на 5,55 рубля — до 70,20 рубля, юаня – на 64 копейки, до 9,92 рубля, евро – на 6,60 рубля, до 75,70 рубля. В начале этой недели рубль пытался отыграть понесенные потери, однако во вторник вернулся к снижению, значение евро к вечеру поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня — выше 10 рублей.

Ранее во вторник первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что крепкий рубль свою роль уже сыграл и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар.