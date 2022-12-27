МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство России установило правила осуществления расчетов наличными денежными средствами между резидентами — юрлицами и индивидуальными предпринимателями — и нерезидентами за экспорт и импорт, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ об ответе на потолок цен на нефть

"Утвердить согласованные с Центральным банком Российской Федерации прилагаемые правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами", — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно правилам, резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или наличную валюту России в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров, заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Уточняется, что указанные операции осуществляются без ограничений в сумме.

Полученные таким образом денежные средства резидент вправе использовать для расчетов с нерезидентом по импортным контрактам без зачисления на счета, открытые в иностранных банках и (или) на его счета в уполномоченном банке или зачислить их на счета за пределами России.

Также резидент вправе ввезти средства на территорию страны, однако не позднее 30 рабочих дней со дня ввоза (либо со дня их получения от нерезидента на территории РФ) резидент обязан будет продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу ЦБ и зачислить рубли на свой счет, либо зачислить ее на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке.

Резиденты обязаны не позднее 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов с нерезидентом представить в уполномоченный банк документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме, а также документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение работ и оказание услуг.