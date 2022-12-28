МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Порядка 73% работодателей в России не проводили сокращение персонала во второй половине 2022 года, при этом 10% допускают сокращение до конца 2022 года, а 11% — в 2023 году, говорится в исследовании компании-разработчика HRTech-решений TalentTech, результаты которого есть у РИА Новости. Правительство продлило меры поддержки на рынке труда

Так, согласно исследованию, "73% работодателей в России не проводили сокращения персонала во второй половине 2022 года". "Чаще остальных не планируют увольнять сотрудников малые (85%) и средние компании (80%), а реже — крупные (66%). 15% респондентов признались, что уволили часть штата. При этом 10% допускают сокращения до конца 2022 года, а 11% — в 2023-м. Судя по ответам, увольнения продолжатся преимущественно в сегменте крупного бизнеса", — выяснили специалисты.

Отмечается, что каждый третий работодатель в России не планирует увеличивать штат: 23% респондентов остановили подбор по отдельным вакансиям, а 9% полностью заморозили поиски новых сотрудников. При этом согласно исследованию, проведенному весной 2022 года, 64% компаний не нанимали новых сотрудников. А согласно обновленным данным, 53% опрошенных заявили, что нанимают персонал как и раньше. В то же время 15% работодателей стали открывать даже больше вакансий, чем до турбулентного 2022 года.

"Если в 2022 году российские компании уделяли особое внимание найму персонала, то в 2023 году на первое место выходит удержание сотрудников. Это оказалось приоритетной задачей для 71% HR-специалистов. Особенно — в крупном бизнесе (77%), а в меньшей степени — в малых компаниях (62%). В качестве инструментов удержания работодатели чаще всего называют повышение в должности или роли в компании, включение в программы менторства, проведение регулярных встреч с руководителями, бонусы в виде премий", — отмечают аналитики.

На втором месте по популярности находится задача по повышению эффективности работы команд. В этом направлении будут работать две трети опрошенных (66%). Поиск и подбор персонала опустился с первого на третье место в топе самых важных HR-задач на 2023 год. Особое внимание рекрутменту планируют уделить 57% опрошенных.

Исследование проводилось с ноября по декабрь, в его ходе опросили специалистов по подбору и управлению персоналом более 300 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей экономики.