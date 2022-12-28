МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. К самым невыгодным для ежегодного оплачиваемого отпуска 2023 года относятся январь, февраль, апрель, май, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с RT. Юрист рассказала, как получить больше отпускных

"Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату", — объяснил он.

Он отметил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.

"По закону наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 тысяч рублей в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года, и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной", — рассказал юрист.

По его словам, именно поэтому в месяцы с небольшим количеством рабочих дней выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу в доходах, — а в те месяцы, где рабочих дней много, брать отпуск выгоднее

"Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже — июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой", — посоветовал Южалин.