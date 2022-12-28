МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Экономическая динамика в России в начале 2023 года может довольно серьезно ускориться, полагает помощник президента РФ Максим Орешкин. Во Франции признали провал попыток экономической изоляции России

"Мы заканчиваем последние месяцы с инфляцией ниже целевого уровня, у нас не такой сильный внутренний спрос, в декабре мы сейчас имеем около 5% номинального роста спроса. Но, что очень важно, есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться", — сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК.

Он пояснил, что это связано с довольно большим нереализованным потенциалом денежной массы. "У нас к настоящему моменту, с начала года денежная масса выросла примерно где-то на 13 триллионов рублей — на 20%. Но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублёвых остатков на счетах российских предприятий – 8 триллионов рублей", — добавил Орешкин.

Он подчеркнул, что этот довольно большой объем средств пока в экономику еще не идет.

"Но этот накопленный объём средств на корпоративных счетах, он сейчас шаг за шагом начнёт приходить в экономику — через рост заработанных плат, через новые инвестиции, через пополнение запасов. Это даст хороший импульс в начале следующего года", — уверен Орешкин.