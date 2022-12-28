МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным Credit Suisse и CFA Society Switzerland, индекс настроений инвесторов в Швейцарии в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 14,7 пункта, до —42,8 пункта. Швейцария отказалась обозначить позицию по потолку цен на газ

"Швейцарские финансовые аналитики менее пессимистично оценивают экономику страны, но улучшение ситуации в экономике, если оно вообще произойдет, они прогнозируют только в Китае, — сказали в CFA. — Несмотря на повышение ставок центральных банков, большинство аналитиков ожидают их дальнейшего роста".