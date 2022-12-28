МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, наблюдается рост в сфере строительства, в сельском хозяйстве, производстве электрооборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду. Экономической динамике в России в начале года предсказали ускорение

"Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года — чуть более 2%", — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде сфер наблюдаются положительные показатели.

"В ноябре рост год к году наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики", — отметил Мишустин.