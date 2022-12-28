МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Россия удвоит выпуск автомобилей в ближайшие два-три года

"Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций", — сказал Мишустин в ходе совещания.