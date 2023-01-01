МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составит 16 242 рубля, а прожиточный минимум (ПМ) — 14 375 рублей. Госдума может рассмотреть законопроект о новом повышении МРОТ в январе

Как отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми, и МРОТ, и ПМ вырастут выше инфляции.

Министерство также будет стремиться увеличить разрыв между этими величинами до 10% в течение трех лет. При этом министр отметил, что для роста дохода работающих граждан необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. В качестве целевого ориентира обозначены 30%.

Вообще повышение МРОТ и ПМ на 2023 год, в условиях быстрого роста инфляции, прошло в два этапа. Первое повышение — на 10% — произошло с 1 июня 2022 года, второе — с 1 января 2023-го.

Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от него рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми: беременным женщинам; на детей до трех лет; на детей от трех до семи лет; на детей от восьми до 17 лет, а также федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.