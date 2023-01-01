МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Утилизационный сбор на ряд дорожно-строительной и специализированной автотехники проиндексирован в РФ с 1 января, соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина вступило в силу. Минтранс предложил увеличить портовый инвестиционный сбор

Индексация проведена через увеличение повышающих коэффициентов сбора, которое составило от 35% до 6,3 раза в зависимости от вида и возраста техники.

Как ранее поясняли в Минпромторге РФ, индексация предлагается в отношении автосамосвалов, прицепной и полуприцепной техники, а также отдельных категорий грузовых автомобилей, грейдеров, бульдозеров, катков, погрузчиков и карьерных самосвалов, производство которых освоено в РФ, а производственные мощности позволяют удовлетворить внутренний спрос.

При этом техника, производство которой в стране не освоено — дорожные фрезы, ресайклеры, бетоноукладчики, самоходные скоростные комплексы по укладке асфальтобетонных дорог — утилизационным сбором не облагается. Также не предусмотрена индексация в отношении тех категорий техники, где возможности российских производителей пока не позволяют полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке (экскаваторы, некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов).

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.