МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Недропользователи в России с 1 января не будут платить за негативное воздействие на окружающую среду отходов недропользования, из которых добывают полезные ископаемые и компоненты. Севморпуть будут использовать для вывоза отходов из Арктики

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий недропользователям извлекать полезные ископаемые и компоненты из отходов, образованных на участках недр, без необходимости получать лицензию, а также использовать такие отходы для производственных нужд, включая ликвидацию и консервацию горных выработок. Кроме того, компании смогут свободно продавать отходы недропользования иным заинтересованным лицам.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, однако некоторым положениям в этом законе предусмотрен иной срок. В частности, с 1 января при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается коэффициент "ноль" при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов.

Как пояснили РИА Новости в Минприроды РФ, "обнуление" платы вводится на девять месяцев раньше всего закона для удобства недропользователей. "Если бы нулевая ставка заработала с 1 сентября,… то недропользователь в 2024 году делил 2023 год на два периода: до 1 сентября 2023 года — полная ставка, и за три оставшихся месяца 2023 года – нулевая ставка", — сказали в ведомстве, подчеркнув, что если вскрышные породы не будут вовлечены во вторичный оборот, то плата за них будет взиматься.

Однако руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников видит риски, что недропользователи могут злоупотреблять новыми льготами, так как контроль за объемами размещаемых отходов, с которых теперь не взимается плата, по его мнению, значительно снизится. Решением могло бы стать введение минимального коэффициента вместо нуля.

"Если была плата 100 рублей, поставить рубль, чтобы эта плата сохранялась, и тогда все параметры размещения и хранения отходов будут контролироваться в том числе и по линии фискальных органов", — сказал эксперт агентству.

При этом, рассказали в министерстве, благодаря новому закону в оборот будут вовлекаться отходы недропользования V класса опасности, а также отходы производства черных металлов IV и V классов опасности, золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля, фосфогипс V класса опасности, то есть самые неопасные отходы. "При этом любой такой проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы", — добавили в Минприроды РФ.