Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард в новогодней лотерее
Житель Нижнего Новгорода выиграл один миллиард рублей в новогоднем "Русском лото"
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. 75 россиян стали лотерейными миллионерами в наступившем году, а одному из жителей Нижнего Новгорода удалось выиграть миллиард рублей.
Как рассказали РИА Новости в компании "Столото", нижегородец победил в 1473 тираже "Русского лото". Таким образом в России появилось уже два лотерейных миллиардера.
Победителю необходимо приехать в Москву, чтобы оформить выигрыш.
1 января в стране разыграли в общей сложности сто призов, каждый по миллиону рублей. Победу одержали 75 россиян, остальные 25 миллионов разделили между собой 59 человек, а еще 14 поделили десять миллионов из первого тура.
В "Новогоднем миллиарде" победу россиянам принесли в общей сложности более восьми миллионов билетов.