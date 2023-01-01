МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. 75 россиян стали лотерейными миллионерами в наступившем году, а одному из жителей Нижнего Новгорода удалось выиграть миллиард рублей. Россиян предупредили, кто подстерегает их под видом “тайного Санты”

Как рассказали РИА Новости в компании "Столото", нижегородец победил в 1473 тираже "Русского лото". Таким образом в России появилось уже два лотерейных миллиардера.

Победителю необходимо приехать в Москву, чтобы оформить выигрыш.

1 января в стране разыграли в общей сложности сто призов, каждый по миллиону рублей. Победу одержали 75 россиян, остальные 25 миллионов разделили между собой 59 человек, а еще 14 поделили десять миллионов из первого тура.

В "Новогоднем миллиарде" победу россиянам принесли в общей сложности более восьми миллионов билетов.