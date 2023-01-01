ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Наблюдаемый в Китае рост числа заражений коронавирусом будет иметь негативное влияние на мировую экономику в краткосрочной перспективе, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Котировки нефти падают на фоне вспышки коронавируса в Китае

"В краткосрочной перспективе это означает плохие новости. Экономика Китая резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к COVID-19. Впервые за 40 лет экономический рост Китая, вероятно, окажется на уровне, либо ниже уровня глобального экономического роста. Такого еще никогда не случалось", — сказала Георгиева в воскресном эфире телеканала CBS.

Она выразила уверенность, что ослабление ковидных ограничений в КНР в ближайшие 3-6 месяцев обернется для страны стремительным ростом числа заражений, сопоставимым по скорости с лесными пожарами. "Я была в Китае на прошлой неделе, в городе, где действует политика нулевой терпимости к COVID. Но это положение вещей не продлится долго, как только китайские граждане вновь получат возможность путешествовать", — добавила Георгиева.

С начала декабря власти Китая постепенно оптимизируют и ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком течении болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста. Кроме того, с 8 января 2023 года будет отменено обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай.

Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти решили перевести из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров.