МИНСК, 1 янв — ПРАЙМ. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что практика государственного регулирования цен в стране продолжится в 2023 году. Власти Белоруссии спрогнозировали снижение ВВП по итогам года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на фоне роста цен в стране распорядился с 6 октября ввести запрет на их повышение, пока не будет выработана система регулирования цен. Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое коснулось и белорусских, и импортных товаров. Премьер республики Роман Головченко говорил, что власти не намерены отказываться от системы госрегулирования цен, но не исключена ее модернизация. Лукашенко в свою очередь заверил граждан, что в стране не будет дефицита продукции из-за введенных ограничений на повышение цен. Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова ранее опровергла сообщения некоторых интернет-ресурсов о перебоях с отдельными товарами в стране, объяснив их информационной войной.

"Мы продолжим систему справедливого ценообразования, контролируемого роста цен. Параметры (по инфляции на 2023 год – ред.) заданы, и здесь, конечно, большое значение будет иметь работа наших производителей. Необходимо постоянно работать над оптимизацией затрат, снижением затрат, внедряя новые передовые технологии, бизнес-процессы. И это позволит реально снизить затраты", — сказал министр в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

Он напомнил, что в текущем году вводится контроль индекса цен в производстве. "И здесь регуляторы будут смотреть, как выполняется он. И если он идет в рост, тогда будут разбираться: а почему, на каком основании повышается такая цена? Думаю, что это реально поможет выполнить все поставленные задачи", — продолжил Богданов.

Он также обратил внимание, что впервые в истории страны с 1991 года зафиксировали дефляцию в октябре и ноябре. "Практически все цены остановились в росте, многие из них снизились и продолжают снижаться на сегодняшний момент. Чемпионами по снижению цены является сегодня непродовольственная группа товаров", — добавил Богданов. Он также заявил, что "слухи про дефицит были сильно преувеличены". "Конечно, вопросы какие-то возникали, шероховатости. Это так называемый переходный период новой системы ценообразования, которой никогда не было в нашей стране. Ввести систему справедливого, контролируемого ценообразования – это большого стоит для нашей страны, и граждане на себе это ощутили – снижение цен из-за того, что мы ограничили надбавки для импортеров, для опта и розницы. Эффект положительный есть, и мы будем продолжать над этим работать", — подчеркнул министр.

В октябре 2022 года на совещании у президента правительство оценило прогнозный рост потребительских цен по итогам года в размере 19%, хотя изначально власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Но в декабре, после введенной системы регулирования цен, премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика по итогам 2022 года может выйти на инфляцию в 12-13%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.