МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер перечислил в интервью шведскому телеканалу SVT причины устойчивости экономики России к санкциям Запада. В МВФ рассказали о негативном влиянии пандемии на рост мировой экономики

Первая причина — доходы от поставок энергоресурсов, которые, по замечанию Беккера, до сих пор находятся на высоком уровне.

Вторая причина — действия Банка России, оперативно справившегося с проблемами, которые появились в финансовой сфере с введением санкций против российской банковской системы.

И третьей причиной Беккер назвал накопленный в России опыт противодействия прежним кризисам, ведь многие российские чиновники и специалисты уже прошли кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также кризис и обвал нефтяных цен 2014-го.

"Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", — отметил Беккер.