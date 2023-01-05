МИНСК, 5 янв — ПРАЙМ. Белоруссии по итогам года удалось достичь рекордного внешнеторгового сальдо на уровне 4,5 миллиарда долларов, заявил в четверг первый вице-премьер республики Николай Снопков. Лукашенко призвал достичь экспорта половины белорусской продукции

"Беларуси удалось достичь досанкционных объемов экспорта в денежном выражении. В результате сальдо торгового баланса сложилось на исторически высоком уровне 4,5 миллиарда долларов. Это на самом деле историческая цифра, и она очень важна. Она формирует стабильность на валютном рынке, обеспеченность золотовалютными резервами страны. Фактически она формирует стабильность, спокойствие в финансовой сфере в стране в целом", — цитирует Снопкова информагентство Белта.

При этом первый вице-премьер отметил, что в отношении физических объемов экспорта планка досанкционного периода не взята, но только по отдельным позициям. Например, в части инвестиционного импорта и поставок за рубеж продукции машиностроения (тракторов, комбайнов), холодильников, лифтов эти объемы превышают досанкционные.

"Есть позиции, которые мы в этом году обязаны подтянуть. Самое приятное, что перспектива того, что мы выйдем по объемам их экспорта на досанкционный уровень, есть", — сказал Снопков.

Снижение объемов поставок некоторых товаров он объяснил тем, что в определенный момент отдельные страны просто выбросили Белоруссию со своих рынков, и пришлось искать новые.

"Например, ранее наша страна поставляла в ЕС продукцию деревообработки, древесные плиты на 500 миллионов долларов в год и одномоментно была лишена этих объемов. Нужно было время, чтобы переформатироваться, найти новые рынки, контракты в других странах. Это юг, Средняя и Центральная Азия", — пояснил первый вице-премьер Белоруссии.