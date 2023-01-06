МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В Польше в ближайшие месяцы ожидается очередное сильное подорожание продуктов питания, пишет издание Rzeczpospolita. В Польше начали расследование по вопросу цен на топливо

Как отмечается, продукты, и так очень дорогие, в наступившем году станут еще дороже. Некоторые из них — молочные продукты или растительные жиры — повысятся в цене на 20-30 процентов, чуть меньше подорожают мясо, хлеб и алкоголь. Цены на овощи и фрукты, особенно импортные, также резко вырастут.

По данным Центрального статистического управления, в 2022 году средний рост цен на продукты питания составил 22,3 процента, и до 25,8 процента согласно индексу цен в розничных магазинах. Это означает, что отдельные продукты, среди которых не только продукты питания, стали дороже на 80-100 процентов, отмечает директор Центра мировой экономики UKSW профессор Конрад Рачковски. По его словам, в 2023 году произойдет замедление роста цен на продовольствие, но оно будет медленным и обусловлено, в том числе, эффектом высокой базы в 2022 году.

Главный экономист Blix Group Кшиштоф Лучак прогнозирует, что наибольший рост цен можно ожидать на рубеже первого и второго кварталов. В наибольшей степени подорожают, в том числе, продукты на основе жиров, мясо, особенно птица, молочные продукты, включая молоко и сыр, а также овощи. Это будет наиболее заметно в марте и апреле, после чего динамика может немного замедлиться, добавляет он.

Управляющий директор агентства ASM Sales Force Збигнев Сероцкий прогнозирует, что избежать роста цен на хлеб не удастся. В качестве причин он называет рост цен на сырье и энергию.

Цены также вырастут из-за увеличения различных сборов. В результате повышения акциза подорожает алкоголь. На самые распространенные и относительно дешевые товары ожидается рост цен до 20 процентов, отмечает президент Польской ассоциации работодателей алкогольной промышленности Витольд Влодарчик. "Мы предполагаем, что цена самой дешевой пол-литровой бутылки водки приблизится к 30 злотых", – прогнозирует он, напомнив, что еще в 2021 году можно было без проблем купить бутылку менее чем за 20 злотых.