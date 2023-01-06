МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму РФ в этом году, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете, рассказал РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Россиянам объяснили, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

"(В этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год", — поделился Нилов.

По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся "своим размером". Нынешний размер стипендий — "это не стипендии, они что есть, что их нет", их, по словам Нилова, "нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость". Вместе с тем для тех, кто учится и работает, предполагает он, выплаты в 2-3 тысячи ничего не решают.

Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами — "какая сумма выше, то и должно быть".

Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда. В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ — в 2018 году документ был отклонен в первом чтении.