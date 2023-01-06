МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Ключевая процентная ставка Европейского центрального банка приближается к своему пику, если не будет новых внешних потрясений. Об этом в пятницу заявил Марио Сентено, член Управляющего совета ЕЦБ. В ЕЦБ хотят достичь пика процентной ставки к лету

На пресс-конференции он сказал, что процентные ставки будут расти до тех пор, пока ЕЦБ не решит, что инфляция может вернуться к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

"Мы находимся в процессе достижения этого уровня,… но мы не можем колебаться в этом процессе" контролирования инфляции, добавил он.