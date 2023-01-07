МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Россия должна сделать ставку на укрепление отношений с Индонезией, так как эта страна обладает большим людским ресурсом и придерживается нейтралитета в нынешней международной обстановке, заявил в беседе с URA.RU политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию

Он напомнил, что Индонезия — четвертая страна мира по населению, и отношения с ней для Москвы "должны были быть давно привилегированной темой".

"Логистика из Индонезии достаточно сложная, как из морской страны. А пути через Средиземное море затруднены. Через Находку по внутренним российским водам тоже проблема. Есть ограничения, тем более, что и торговля с Китаем по этим вопросам имеет ограничения в виду того, что не расшиты основные железнодорожные направления. Все это требовало решения раньше", — отметил он.

Политолог добавил, что для самой Индонезии выгодно иметь дружбу с Россией. "Мы недавно видели заявление индонезийского посла о том, что Индонезия рассматривает вариант вступления в БРИКС. Я думаю, что БРИКС как формат очень интересен таким странам, как Иран, Аргентина, Индонезия, потому что он позволяет установить приоритетные отношения с Китаем", — сказал эксперт.

Брутер также отметил, что у Индонезии есть напряженность в отношениях с Китаем. "Если вы вспомните 1968 год, государственный переворот в Индонезии, то он в значительной степени носил антикитайский характер. Очень много этнических китайцев стали жертвами насилия со стороны правых националистических индонезийских групп. Официальной идеологией после этого было обвинение Китая в попытке установить коммунистическую власть в Индонезии, поэтому для Джакарты отношения с Китаем будут очень серьезным приоритетом. Мы это видели по встрече на G20, когда индонезийский президент пытался найти правильную форму обращения к китайским представителям. Это было очень важно, как он сам об этом говорил", — заключил эксперт.