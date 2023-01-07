МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Хотя зимой вода в реке замерзает, при потеплении может возникнуть утончение льда, он может быть тонок в тех местах, где есть выходы ключей, технических сбросов, поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лед бездумно, предупредил в беседе с RT заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области. Эксперт дал совет, как защитить стекла и замки автомобиля от наледи

Он советует обращать внимание на ограничивающие таблички — скорее всего, в опасных местах будут выставлены предупреждающие знаки, запрещающие выход на лед. "Очень внимательно относитесь к проталинам: если вы видите провал или мокрое пятно, не приближайтесь. Также повышенное внимание должны вызывать камыши и растительность на реке, так как там может быть тонкий лёд", — объяснил Щетинин.

Также, по его словам, нужно следить за прогнозами — обычно публикуется информация о толщине льда на реках.

Эксперт добавил, что по прибытии в неизвестный регион, чтобы, например, порыбачить, следует поинтересоваться у рыбаков или местных жителей, насколько безопасно выходить на лёд в этом месте. Если нет людей, лучше взять ветку или лыжную палку, прозондировать ею лёд и снежный покров на предмет крепкости.

Оказавшись на тонком льду, по словам Щетинина, желательно лечь, занять как можно большую площадь и ползком двигаться к берегу.

Если вы увидели, что кто-то тонет, нужно сообщить об этом по номеру 112. "Если считаете, что справитесь с оказанием помощи без причинения вреда себе самому, то постараться спасти этого человека, используя подручные средства: палки, шарф, ремень, лыжи. Можно подползти к человеку и потихонечку попытаться его вытащить", — уточнил эксперт.

Если вы провалились под лед, в первую очередь Щетинин порекомендовал не паниковать. По его словам, при панике шансов на спасение гораздо меньше. Прежде всего, нужно избавиться от тяжелых предметов — таких, как рюкзак, ватная одежда

"Постарайтесь вытянуть руки вперед как можно дальше, плавательными движениями ног вытолкнуть себя на лед… Уходить по тем следам, откуда пришли, и как можно быстрее — в тепло, согреваться горячим чаем", — сказал он.