МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Государства Запада рассчитывали путем введения санкций в 2022 году разгромить российскую экономику, однако Москва сумела найти очень эффективные ответы, пишет индийское издание TFIGlobal. Чиновники минфина США обсудят в Европе санкции против России

В статье приводятся комментарии аналитиков, которые, фиксируя промежуточные итоги экономического противостояния, отметили, что России удалось противостоять всем выпадам в свой адрес со стороны Запада. При этом подчеркивается, что Москва оказалась готовой ко всем попыткам нанести ущерб ее экономики, и в этом, в частности, ей помогли готовые разработки в области финансовой инфраструктуры и переориентация поставок энергоресурсов на рынок Азии.

Резюмируя, авторы статьи утверждают, что Российская Федерация умножила санкционное давление США и стран Евросоюза на ноль и в дальнейшем начнет активное развитие своей экономики.