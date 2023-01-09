МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. С 9 января вступает в силу запрет на ввоз из России в Эстонию и другие страны Евросоюза ряда потребительских товаров, сообщает Налогово-таможенный департамент балтийской республики. В Индии оценили ответные меры России на западные санкции

Запрет вступает в силу в соответствии с введенными ранее санкциями ЕС, которые предусматривали переходный период до 9 января 2023 года. Он распространяется как на фирмы, так и на физических лиц, отмечает ведомство. Переходный период для товаров, перевозимых на основании ранее заключенных договоров, действовал до 8 января 2023 года.

Восьмой пакет санкций ЕС вступил в силу 7 октября. Он дополнил прежние списки товаров, находящихся под запретом на импорт и экспорт, в том числе бытовой техникой, одеждой, табачными изделиями, химикатами и предметами личной гигиены, товарами двойного назначения и прочего.

В департаменте подчеркнули, что все прибывающие из России пассажиры перед пересечением границы должны внимательно ознакомиться со списком запрещенных товаров, поскольку запрещенные предметы должны быть возвращены или от них следует отказаться, в противном случае они будут конфискованы.

В список запрещенных к ввозу товаров внесены, в частности, сигары, сигариллы и сигареты, продукция из железа и стали, косметика и средства по уходу за волосами (например, шампуни), средства по уходу за полостью рта (например, зубная паста, зубная нить), средства для бритья, моющие и чистящие средства, включая мыло.

Кроме того, запрещен ввоз различных изделий из пластмассы, упаковочных материалов, труб, шлангов и строительных материалов, бумажных изделий, женской одежды, обуви, инструментов, моторов и насосов, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, электрического оборудования и деталей, автомобилей и тракторов, а также фототехники.